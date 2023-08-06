«ОВД-Инфо»: из колонии вышла студентка, осужденная по делу о брошенном коктейле Молотова на антивоенной акции 24 февраля 2022 года

Анастасия Левашова, осужденная на два года лишения свободы по делу о брошенном коктейле Молотова на антивоенной акции в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, вышла на свободу из колонии. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на источник.
Фото: Довод
Левашову судили по статье о применении неопасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). По версии следствия, она кинула коктейль Молотова в полицейских на протестной акции. В марте 2022 года ее приговорили к двум годам колонии. В декабре срок сократили на два месяца.
В колонию девушку поместили только в марте 2023 года, до этого ее содержали в СИЗО. Из-за этого общий срок в заключении был короче назначенного.
Как пишет «Довод», Левашова — 22-летняя студентка Государственного социально-гуманитарного университета. Ее задержали прямо во время акции 24 февраля. На следующий день после ее задержания на ютуб-канале Следственного комитета появилось видео броска коктейля Молотова.
«Ролик, на котором девушка бросает подожженную бутылку, опубликовали СМИ во время протестных акций в первый день войны. К записи возникли вопросы — участница акции стоит в стороне от других протестующих, бутылка приземляется рядом с оператором, при этом никакого взрыва или возгорания не происходит. На кадрах даже не видно полицейских, в сторону которых якобы был брошен коктейль Молотова», — прокомментировала произошедшее политик Любовь Соболь.
Тем не менее, в СК заявили, что в ходе допроса Левашова признала вину частично и сообщила, что самостоятельно изучила способ приготовления зажигательной смеси и сделала коктейль Молотова.