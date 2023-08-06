Местные власти: в результате попадания российской ракеты по центру переливания крови в Харьковской области погибли 2 человека, 4 получили ранения

В результате обстрела села Кругляковка Купянского района Харьковской области погибли два человека, четыре пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Олег Синегубов.

По его словам, ракета попала в нежилое помещение, в результате чего начался масштабный пожар.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская управляемая авиабомба попала в центр переливания крови в Купянском районе Харьковской области, однако точное количество погибших и раненых не раскрывалось.

Сегодня утром также сообщают о взрывах в Харькове. Предварительно, обстрел проводился из ЗРК С-300, ракеты упали в Холодногорском районе города, рассказал губернатор.