Местные власти: в результате попадания российской ракеты по центру переливания крови в Харьковской области погибли 2 человека, 4 получили ранения

В результате обстрела села Кругляковка Купянского района Харьковской области погибли два человека, четыре пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Олег Синегубов.
Фото: Зеленский
По его словам, ракета попала в нежилое помещение, в результате чего начался масштабный пожар.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская управляемая авиабомба попала в центр переливания крови в Купянском районе Харьковской области, однако точное количество погибших и раненых не раскрывалось.
Сегодня утром также сообщают о взрывах в Харькове. Предварительно, обстрел проводился из ЗРК С-300, ракеты упали в Холодногорском районе города, рассказал губернатор.
В Донецкой области в результате обстрелов за последние сутки также погибли два человека, еще два получили ранения.
На поселок городского типа Нью-Йорк сбросили две авиабомбы, утверждают в Нацполиции. В результате один человек был убит, еще два пострадали. Кроме того, были разрушены более десяти домов и учебное заведение.
В селе Торское авиабомбой был уничтожен частный дом, в результате чего погиб мужчина.
Фото: Павел Кириленко
В Хмельницкой области в результате обстрела загорелся склад кукурузы, сообщили в ГСЧС Украины.
Это произошло на территории элеватора в городе Староконстантинов. На месте работали 16 спасателей и три единицы пожарной техники. Работник склада получил ранения. Пожар удалось локализовать на площади 1400 квадратных метров.
Минобороны РФ также отчиталось о ночном ударе по Украине. Утверждается, что в Староконстантинове Хмельницкой области и Дубно Ровенской области были поражены авиационные базы ВСУ.
В Торском, где в результате попадания ракеты в частный дом погиб мужчина, было «нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника», утверждают в Минобороны.
Обстрел поселков Кругляковка и Нью-Йорк в ведомстве не прокомментировали.
Ночью Россия нанесла массированный удар по Украине, утверждают в командовании Воздушных сил ВСУ. Всего было выпущено 70 снарядов, включая беспилотники и ракеты.
Сообщается, что атака происходила в две волны. Вечером ВС РФ выпустили 14 «Калибров» и три «Кинжала». 12 «Калибров» украинской армии удалось сбить. Информация по сбитым «Кинжалам» опубликована не была.
Вторая волна обстрелов пришлась на ночь. С юго-восточного направления ВС РФ атаковали беспилотниками Shahed, из акватория Черного моря — ракетами «Калибр», а с самолетов в районе Каспия были запущены ракеты Х-101/Х-555. Утверждается, что ВСУ удалось сбить все дроны, которых было 27, пять из шести «Калибров», 13 из 20 Х-101/Х555.
Помимо Харьковской области под обстрел попали также Сумская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Хмельницкая области Украины.