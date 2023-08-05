В Минобороны РФ заявили об обнаружении беспилотника ВВС США над Черным морем. В воздух подняли Су-30

Над акваторией Черного моря обнаружен беспилотник ВВС США, заявили в Минобороны России.

В воздух подняли истребитель Су-30. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БпЛА MQ-9A "Reaper" ВВС США», — говорится в заявлении российского ведомства.

В Минобороны сообщили, что после приближения российского истребителя беспилотник развернулся от границы РФ.

В марте российский истребитель Су-27 столкнулся с американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем. После этого министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином.