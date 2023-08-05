Посольство КНР в РФ обвинило в «жестких и чрезмерных действиях» российские правоохранительные органы из-за допроса и отказа во въезде нескольким гражданам Китая

Посольство Китая в России сообщило о «жестких и чрезмерных действиях» российских правоохранительных органов по отношению к нескольким гражданам КНР на российско-казахстанской границе. Об этом говорится в официальном сообщении дипмиссии в соцсети WeChat.

В посольстве заявили, что права граждан КНР, пересекших границу, были серьезно нарушены. Также дипмиссия потребовала проведения расследования. Российская сторона пока это никак не комментировала.

«Это противоречит общей картине китайско-российской дружбы и растущей тенденции дружественных гуманитарных обменов между странами», — сказано в сообщении.

29 июля на российско-казахстанской границе российские правоохранительные органы задержали и неоднократно допросили пять граждан Китая. Им отказали во въезде и аннулировали туристические визы.