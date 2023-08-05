МИД Франции отказал российскому офицеру, отказавшемуся воевать в Украине, в выдаче проездных документов для получения убежища

МИД Франции отказал 23-летнему российскому офицеру танковых войск Фархаду Зиганшину в выдаче проездных документов для получения политического убежища. Об этом молодой человек рассказал в эфире «Дождя».
Sota писала, что поводом стало формальное требование, согласно которому Зиганшин должен был участвовать в оппозиционной деятельности на протяжении 10 лет.
«Когда мне сказали про бредовую позицию о том, что я должен заниматься 10 лет оппозиционной деятельностью… Ладно бы мне было 40 лет — еще куда ни шло. Но мне 23 года. Нежели я в 13 лет должен был выходить с плакатами и говорить, какая Россия плохая страна?» — сказал он.
Фархад Зиганшин. Скрин: эфир «Дождя»
Зиганшин рассказал, что он с 2021 года проходил службу в Казанском высшем танковом командном училище. После начала войны в Украине, в июле 2022 года, он узнал, что командный состав училища отправляют в Херсон, чтобы сформировать отряды добровольцев. Зиганшин заявил, что отказался ехать на войну и в начале августа написал рапорт об увольнении. Комиссия училища одобрила его увольнение, после чего он ждал документы из Москвы с окончательным решением, однако 21 сентября, в день объявления мобилизации, офицера вызвали на службу для отправки в Украину.
Отказавшись воевать, 23 сентября Зиганшин вместе с семьей уехал в Казахстан, а потом подал заявление на получение убежища во Франции. Зиганшин объяснил, что на тот момент только эта страна официально говорила о готовности принимать дезертиров. В этот же период он начал давать интервью, чтобы «вразумить однополчан прекратить вести кровавую войну».
«Дождь» обнаружил по базе МВД, что Зиганшин находится в розыске в России. По какой статье, не указано.
20 июля Национальный суд Франции по вопросам предоставления убежища (CNDA) подтвердил, что россияне, которым грозит отправка на фронт, могут получить в республике статус беженца.