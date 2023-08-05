МИД Франции отказал российскому офицеру, отказавшемуся воевать в Украине, в выдаче проездных документов для получения убежища

МИД Франции отказал 23-летнему российскому офицеру танковых войск Фархаду Зиганшину в выдаче проездных документов для получения политического убежища. Об этом молодой человек рассказал в эфире «Дождя».

Sota писала, что поводом стало формальное требование, согласно которому Зиганшин должен был участвовать в оппозиционной деятельности на протяжении 10 лет.

«Когда мне сказали про бредовую позицию о том, что я должен заниматься 10 лет оппозиционной деятельностью… Ладно бы мне было 40 лет — еще куда ни шло. Но мне 23 года. Нежели я в 13 лет должен был выходить с плакатами и говорить, какая Россия плохая страна?» — сказал он.