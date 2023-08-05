Политика Алексея Навального приговорили к 19 годам особого режима.
Российская армия обстреляла Кривой Рог, Херсонскую область и Сумы. В Москве же два дня подряд беспилотники атаковали башни «Москвы-сити».
По всей России участились случаи поджогов военкоматов. Среди поджигателей — пенсионеры, женщины и даже несовершеннолетние.
Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует главные новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.
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