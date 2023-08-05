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ужасные новостиПолитика

Атаки на Москва-Сити, жгут военкоматы, убили кота при обыске, Путин и иномарки

«Ужасные новости» с Кириллом Мартыновым

Политика Алексея Навального приговорили к 19 годам особого режима.

Российская армия обстреляла Кривой Рог, Херсонскую область и Сумы. В Москве же два дня подряд беспилотники атаковали башни «Москвы-сити».

По всей России участились случаи поджогов военкоматов. Среди поджигателей — пенсионеры, женщины и даже несовершеннолетние.

Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует главные новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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