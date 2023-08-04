В Польше арестовали гражданина Беларуси Михаила А. по делу о шпионаже в пользу РФ. Он стал 16-м задержанным по подозрению в принадлежности к российской шпионской сети. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский.

«Агентство внутренней безопасности Польши задержало еще одного, уже шестнадцатого, подозреваемого в участии в российской шпионской сети. Белорус Михаил А. принимал участие в разведке военных объектов и портов. Он также вел пропагандистскую деятельность в пользу России. Его взяли под стражу», — написал Каминьский.

Polsat News пишет, что 39-летнего мужчину задержали 1 августа. Он находился в Польше с 2021 года.