В Польше арестовали гражданина Беларуси Михаила А. по делу о шпионаже в пользу РФ. Он стал 16-м задержанным по подозрению в принадлежности к российской шпионской сети. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский.
«Агентство внутренней безопасности Польши задержало еще одного, уже шестнадцатого, подозреваемого в участии в российской шпионской сети. Белорус Михаил А. принимал участие в разведке военных объектов и портов. Он также вел пропагандистскую деятельность в пользу России. Его взяли под стражу», — написал Каминьский.
Polsat News пишет, что 39-летнего мужчину задержали 1 августа. Он находился в Польше с 2021 года.
Ранее по делу о российской шпионской сети спецслужбы Польши задержали 15 человек. Последним задержанным, 10 июля, стал гражданин Украины, которого заподозрили в наблюдении за военными объектами и морскими портами в пользу России. В конце июня польские силовики задержали 28-летнего российского хоккеиста. «Агентство» отметило, что известная информация о нем совпадает с данными спортсмена Максима Сергеева, игравшего за «Заглембе Сосновец».