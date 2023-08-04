Умер актер Марк Марголис. Он снимался в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

Американский актер Марк Марголис умер в возрасте 83 лет. Об этом, как пишет The Hollywood Reporter, сообщил его сын, актер и гендиректор Knitting Factory Entertainment Морган Марголис.
Марк Марголис умер в четверг в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке после непродолжительной болезни
Актер известен по роли наркоторговца Гектора Саламанки в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». За нее актера номинировали на премию «Эмми» в 2012 году.
Скрин из сериала «Во все тяжкие» / YouTube
Марголис также снимался в фильмах «Лицо со шрамом», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Реквием по мечте», «Фонтан», «Рестлер» и сериале «Тюрьма Оз».