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Умер актер Марк Марголис. Он снимался в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

Американский актер Марк Марголис умер в возрасте 83 лет. Об этом, как пишет The Hollywood Reporter, сообщил его сын, актер и гендиректор Knitting Factory Entertainment Морган Марголис.

Марк Марголис умер в четверг в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке после непродолжительной болезни

Актер известен по роли наркоторговца Гектора Саламанки в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». За нее актера номинировали на премию «Эмми» в 2012 году.

Скрин из сериала «Во все тяжкие» / YouTube

Скрин из сериала «Во все тяжкие» / YouTube 

Марголис также снимался в фильмах «Лицо со шрамом», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Реквием по мечте», «Фонтан», «Рестлер» и сериале «Тюрьма Оз».

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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