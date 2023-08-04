Умер актер Марк Марголис. Он снимался в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

Американский актер Марк Марголис умер в возрасте 83 лет. Об этом, как пишет The Hollywood Reporter, сообщил его сын, актер и гендиректор Knitting Factory Entertainment Морган Марголис.

Марк Марголис умер в четверг в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке после непродолжительной болезни

Актер известен по роли наркоторговца Гектора Саламанки в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». За нее актера номинировали на премию «Эмми» в 2012 году.