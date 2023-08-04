The Insider: немецкая ультраправая партия АдГ подавала судебный иск против поставок оружия в Украину по указке Кремля

Владимир Сергиенко, которого на российском телевидении называют немецким политологом, был посредником между Кремлем и ультраправой немецкой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), подавшей судебный иск против поставок оружия в Украину. Об этом журналисты The Insider и Der Spiegel узнали из взломанной переписки Сергиенко. The Insider отмечает, что хоть АдГ официально не признает своей связи с Кремлем, но, судя по данным из переписки, депутаты этой фракции получали прямые инструкции от Москвы. Одной из задач партии была попытка остановить военную помощь Украине. Кремль, как утверждают журналисты, надеялся, что АдГ сможет опротестовать эти поставки через судебный иск. Сергиенко объяснял эту идею депутатам немецкой партии, а также занимался обеспечением юридического сопровождения и финансированием. По информации The Insider, первого марта Сергиенко объяснял своему куратору Алексею, почему иск партии так важен для Кремля: «Работа правительства будет затруднена. Данная ситуация для нас выигрышна, так как танки в любом случае либо будут поставлены гораздо позже, чем планируется, либо будет принят судебный запрет. Для поддержания данных действий требуется следующее:

одобрение, медийная поддержка, финансовая поддержка. Депутат Бундестага заключит договор на подготовку иска.

Отдельно используются депутатские запросы и ответы научной службы Бундестага». В той же переписке Сергиенко предположил, что для этого иска на время рассмотрения понадобится 25 тысяч евро в месяц. Еще 10 тысяч евро, по его словам, нужно выделить на дополнительные расходы кураторства и представительские расходы. «ФИО вовлеченных коллег (депутатов Бундестага) будут предоставлены», — говорится в сообщении. 5 июля парламентская фракция АдГ подала иск в органы в Федеральный конституционный суд. Формальным предлогом для иска стало то, что поставки вооружений не были согласованы с Бундестагом, хотя, как отмечает The Insider, никакие немецкие законы не требуют этого. Журналисты пишут, что Сергиенко получал прямое финансирование из Москвы, что также подтверждает переписка, где куратор Алексей спрашивает: «На НКО немецкое можем перевести? Нужны реквизиты?» Сергиенко отвечает: «Да. На немецкое НКО можем перевести. Сейчас выясню у аудитора». Кроме этого, в апреле таможенники обнаружили у него сумму в 9 тысяч евро наличными (максимально разрешенная сумма для вывоза — 10 тысяч). В июне на границе у него снова нашли 9 тысяч евро. В ответ на журналистский запрос Владимир Сергиенко не смог объяснить, что связывает его с куратором из Москвы, и ответил, что такой странный способ передачи денег связан лишь с тем, что прямые банковские платежи из России запрещены. 26 апреля Сергиенко отчитался перед куратором Алексеем, что депутат Харальд Вайель выступил на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы с заявлением, что «киевские власти открыто преследуют православных Украины русского патриархата». Алексей ответил Сергиенко «Принял, здорово» и уточнил: «А по польской теме будет?». «Было ли потом озвучено АдГ желаемое заявление «по польской теме», неясно, но вот заявление Вайеля о преследовании РПЦ мгновенно растиражировали кремлевские СМИ. В самой Германии этого заявления, разумеется, даже не заметили», — пишет Insider.