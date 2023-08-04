Путин подписал законы о повышении призывного возраста до 30 лет и запрете выезда за границу со дня вручения повестки

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов. В частности, он одобрил повышение призывного возраста в России до 30 лет.

Таким образом, с 1 января 2024 года призывной возраст срочной службы будет с 18 до 30 лет. Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году.

Путин также подписал закон, который вводит запрет на выезд за границу со дня со дня направления повестки на работу или учебу и с момента ее размещения в Едином реестре воинского учета. Юрист и создатель проекта «Ковчег» Анастасия Буракова отмечала, что реестр еще не работает. «С учетом очень кривого межведомственного взаимодействия, низкой цифровизации военкоматов в регионах и распилов провернуть такое быстро не получилось», — комментировала она.

Выезжать также нельзя будет лицам, имеющих доступ к гостайне. Депутаты ГД и законодательных органов субъектов РФ, сенаторы, судьи, главы муниципальных образований и адвокаты также обязаны будут уведомить о предстоящем выезде за рубеж органы ФСБ и Службу внешней разведки.

Среди других документом, подписанных Путиным, — закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую военную технику. В документе заменяется термин «оружие» на «вооружение», а понятие «боевая техника» — на «военную технику». Последнее подразумевает «различные технические средства, которыми оснащаются войска (силы) для боевой и повседневной деятельности (боевую технику, технические средства управления войсками (силами), технические средства боевого, технического и тылового обеспечения и т. д.».

Путин подписал закон, разрешающий силовым ведомствам (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН), а также организации ведомственной охраны пресекать движение любых беспилотников в воздухе, воде и на земле в зоне своей ответственности. Кроме того, полномочиями по противодействию беспилотным аппаратам наделяются сотрудники Государственной фельдъегерской службы и военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России.