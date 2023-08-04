Путин подписал закон о запрете сотрудничества с иностранными НКО, не зарегистрированными в России

Президент России Владимир Путин подписал законы об уголовной ответственности и штрафах за сотрудничество с иностранной некоммерческой или неправительственной организации, не имеющей легального статуса в России.

За участие в деятельности таких организаций для российских граждан будут предусмотрены штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч, для юридических — от 50 до 100 тысяч. Иностранных граждан также смогут выдворить за пределы РФ.

При этом уголовная ответственность до двух лет лишения свободы будет грозить тем, кто уже получал административное наказание за аналогичное нарушение или имеет судимость за сотрудничество с иностранной НКО, чья деятельность признана нежелательной в России. За организацию деятельности такой НКО вводится наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Кроме того, ранее Путин подписал законопроект, запрещающим таким НКО участвовать в мероприятиях на территории России без приглашения государственных органов, связанных с государство компаний или органов местного самоуправления. В случае приглашения им нужно будет обращаться в федеральный орган, ответственный за регистрацию НКО.