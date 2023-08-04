В 2017 году Навальный также пытался баллотироваться в президенты, но ему предсказуемо было отказано в выдвижении. Тогда политик запустил систему «Умное голосование», в которой своим сторонникам он предлагал на выборах голосовать за любого кандидата, кроме «Единой России». Самого Навального и весь ФБК очень критиковали за этот проект (поскольку многие, выбранные в том числе таким образом, позже поддержали войну), но степень влияния политика на ситуацию во власти стала настолько серьезной, что у спецслужб не выдержали нервы — и Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Как было позже выяснено, «Новичок» ему нанесли на гульфик трусов — об этом Навальному рассказали во время звонка сами отравители. Политик чудом выжил — во многом потому, что Путин личным решением позволил вывезти Навального на лечение в клинику «Шарите» в Германии. Фото: EPA-EFE / CLEMENS BILAN