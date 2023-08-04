4 августа Мосгорсуд вынесет приговор политику Алексею Навальному, которого следствие подозревает в организации экстремистского сообщества. Обвинение просит 20 лет колонии особого режима. Практически нет сомнений, что решение суда будет обвинительным: Алексей Навальный — личный враг российской власти и конкретно Владимира Путина, который за все время своего президентства так и не решился назвать своего оппонента по имени. Хотя поводы для этого сам Навальный давал неоднократно: за последние 10 лет его политическая карьера сделала невероятный изгиб. В 2013-м Навальный — главный соперник мэра Москвы Сергея Собянина на выборах и занимает второе место, а в 2023-м — очевидно, главный политический узник режима. «Новая-Европа» с помощью фото вспоминает некоторые вехи политического пути Алексея Навального.
2013-й год. Навальный баллотируется на пост мэра Москвы, несмотря на судимость по делу «Кировлеса» (сначала ему дали реальный срок, но после массового возмущения россиян — отпустили на следующий день). Очевидно, что пройти муниципальный фильтр — специальную процедуру, отсеивающую неугодных, — без помощи самой власти было невозможно, и Навальному подыграли в расчете на то, что он с позором займет последнее место. Однако Навальный по итогам выборов стал вторым, набрав больше 27%, и Собянин едва избежал второго тура. Фото: Wikimedia
После успешных для себя выборов Навальный сосредоточился на создании антикоррупционных расследований в рамках своего Фонда борьбы с коррупцией (позже власти сделают все, чтобы разгромить его и объявить вне закона всех участников организации — вплоть до рядовых сторонников). Одним из первых расследований стал фильм «Чайка» о бизнесах сыновей тогдашнего Генерального прокурора России. Позже Юрий Чайка перейдет на другую должность, а его сыновья засекретят свои имена во всех реестрах, породив мем про ЛСДУ3 и ЙФЯУ9. На фото кадр из фильма-расследования «Чайка» и сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Игорь Чайка. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images
Наиболее успешным фильмом команды Навального стал «Он вам не Димон» о недвижимости и бизнесе за рубежом тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева. Сам Медведев назвал это расследование «Чушь, бумажки и компот». Появление фильма привело к большой волне протестов в России — в первую очередь, молодых людей. Российский суд постановил удалить этот фильм — но он до сих пор спокойно висит на Ютубе. Иск в суд подал миллиардер Алишер Усманов, который в том числе записал отдельное видеообращение с фразой «Тьфу на тебя, Алексей Навальный!» Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images
Разумеется, такая активность Навального была чревата для него проблемами — в том числе и физическими. И если глава Росгвардии Золотов просто вызвал политика на дуэль после одного из расследований, пообещав сделать из него «отбивную», то некоторые переходили к более радикальным шагам. В апреле 2017 года неизвестные облили Навального зеленкой в Москве, повредив ему глаза. Это был первый тревожный звоночек. Фото: Твиттер-страница Киры Ярмыш
В 2017 году Навальный также пытался баллотироваться в президенты, но ему предсказуемо было отказано в выдвижении. Тогда политик запустил систему «Умное голосование», в которой своим сторонникам он предлагал на выборах голосовать за любого кандидата, кроме «Единой России». Самого Навального и весь ФБК очень критиковали за этот проект (поскольку многие, выбранные в том числе таким образом, позже поддержали войну), но степень влияния политика на ситуацию во власти стала настолько серьезной, что у спецслужб не выдержали нервы — и Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Как было позже выяснено, «Новичок» ему нанесли на гульфик трусов — об этом Навальному рассказали во время звонка сами отравители. Политик чудом выжил — во многом потому, что Путин личным решением позволил вывезти Навального на лечение в клинику «Шарите» в Германии. Фото: EPA-EFE / CLEMENS BILAN
Одной из негласных целей отправки за рубеж Навального было убеждение, что он назад не вернется — поскольку в России он был бы сразу арестован из-за старого дела «Ив Роше» (прокуратура посчитала, что Навальный фактически бежал, и пригрозила заменить условный срок на реальный). Навальный вернулся в страну в январе 2021 года и был тут же задержан в аэропорту. Это вызвало массовые протесты в разных городах России. Несмотря на это, Навального осудили на 2 года и 3 месяца реального срока. Фото: Andrey Rudakov / Bloomber, EPA-EFE / YURI KOCHETKOV
В течение 2021-2023 годов и условия содержания Навального, и его статьи только ужесточались. Политика почти безостановочно отправляют в ШИЗО, а тюремный срок сначала увеличили до 9 лет строгого режима по делу о мошенничестве, а теперь ему грозит 20 лет особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Фото: EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY
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