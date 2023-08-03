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ВидеоОбщество

Защитная реакция

Пермского полицейского уволили за поддержку Навального. Тогда он стал адвокатом, чтобы защищать всех остальных — в том числе от произвола власти

Портрет пермского адвоката Артема Файзулина в видео независимой документалистки из России. Видео заимствовано из открытых источников без согласия автора.

Артем Файзулин — бывший полицейский из города Березники в Пермском крае. Его уволили за поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Теперь Файзулин адвокат и сотрудничает с крупными правозащитными проектами. Он выдвигался на местных выборах, но выиграть не смог.

Как полицейский стал защитником россиян? Смотрите в видео из Пермского края.

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