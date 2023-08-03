За июль Путин подписал самое большое количество секретных указов с 1999 года

За июль 2023 года президент России Владимир Путин подписал рекордное с 1999 года количество секретных указов. Об этом сообщает «Медиазона».

По данным издания, 62% указов президента за июль не было опубликовано.

«Медиазоне» удалось подсчитать количество неопубликованных указов по их номерам. Документы пронумерованы по порядку от начала года. Пропущенные номера свидетельствуют о том, что указ был секретным.

Единственный раз за все время президентства Путина, когда количество секретных указов было выше, — январь 1999 года. Кроме того, по итогам первых семи месяцев 2023 год занимает первое место по количеству секретных документов.

Самая большая плотность секретных указов с начала войны пришлась на период с 27 июля по 31 июля этого года. В эти дни Путин подписал 12 документов.

В прошлом году «Медиазона» обнаружила, что с начала войны количество секретных указов президента возросло. По подсчетам издания, доля таких документов всегда растет во время войн и «спецопераций». Так было во время Первой и Второй чеченских войн, событий в Крыму в 2014 году и во время начала конфликта на Донбассе.

«Медиазона» предполагает, что указы касаются награждения погибших военных.

Кроме того, документы, вероятно, касаются помилования заключенных, завербованных в ЧВК «Вагнер».

Ранее «Важные истории» сообщили, что военная компания распустила всех завербованных заключенных после мятежа. Многие из них находились в отелях под Анапой в ожидании помилования, после этого их обещали отпустить домой. В частности, по некоторым данным, наемникам должны были прийти помилования до конца июля.