В подмосковном Воскресенске горит цех по производству аккумуляторов

В Воскресенске в Московской области загорелся цех по производству кислородных аккумуляторов. Об этом пишет ТАСС.
В МЧС сообщили об эвакуации семи человек. Из-за пожара обрушилась кровля, огонь распространился на территории 400 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет.
К тушению привлекли пожарный поезд и 86 человек.
1 августа в Москве загорелось здание бывшего завода счетно-аналитических машин на Нижней Красносельской улице.
Сорок человек эвакуировали. По словам собеседника ТАСС, возгорание произошло на шестом этаже. Как пишет Baza, пожар начался в подвале здания, а дым по вентиляции поднялся на шестой этаж.
Спустя час пожар потушили.