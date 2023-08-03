В подмосковном Воскресенске горит цех по производству аккумуляторов

В Воскресенске в Московской области загорелся цех по производству кислородных аккумуляторов. Об этом пишет ТАСС.

В МЧС сообщили об эвакуации семи человек. Из-за пожара обрушилась кровля, огонь распространился на территории 400 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет.

К тушению привлекли пожарный поезд и 86 человек.