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НовостиОбщество

В подмосковном Воскресенске горит цех по производству аккумуляторов

В Воскресенске в Московской области загорелся цех по производству кислородных аккумуляторов. Об этом пишет ТАСС.

В МЧС сообщили об эвакуации семи человек. Из-за пожара обрушилась кровля, огонь распространился на территории 400 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет.

К тушению привлекли пожарный поезд и 86 человек.

Astra со ссылкой на местных жителей сообщает о взрыве. По данным Mash, взрыва не было.

1 августа в Москве загорелось здание бывшего завода счетно-аналитических машин на Нижней Красносельской улице.

Сорок человек эвакуировали. По словам собеседника ТАСС, возгорание произошло на шестом этаже. Как пишет Baza, пожар начался в подвале здания, а дым по вентиляции поднялся на шестой этаж.

Спустя час пожар потушили.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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