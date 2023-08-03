В ХМАО рядом с кладбищем нашли свалку с цинковыми гробами, в которых приходили тела погибших на войне

В городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа рядом с кладбищем обнаружили свалку, на которую выбросили цинковые гробы. Ее 2 августа обнаружил местный депутат Леонард Насибуллин.

Он обратился в надзорные и силовые органы «для привлечения виновных лиц к ответственности». На его «находку» обратили внимание СМИ, а затем и глава города Урай Тимур Закирзянов.

Закирзянов поручил «провести расследование, как эти гробы оказались сегодня на этом месте» и устранить свалку. Он также пообещал привлечь к ответственности всех причастных.

Закирзянов также заявил, что захоронение военных проходило по всем правилам. Обвинения в «кощунственном отношении» он назвал политическими провокациями.

«Что же касается цинковых контейнеров, ситуация сложилась следующим образом. На сегодняшний день не существует утвержденного механизма по утилизации этих контейнеров и когда они приходят в отдел судебной медицины, они вскрываются. Если родственники принимают решение о захоронении в обычном гробу, эти цинковые контейнеры остаются невостребованными», — объяснил мэр города.

Он отметил, что выкинутые гробы сначала находились на территории морга. Затем, по личной договоренности руководителя судмедэкспертизы Урая с руководителем ООО «Ритуальные услуги», цинковые гробы вывезли в сторону кладбища для утилизации. Но похоронное бюро не проконтролировало дальнейшую утилизацию и на долгое время оставило их на свалке.

На руководителя ООО «Ритуальные услуги» составлен протокол об административном нарушении.