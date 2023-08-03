Умерла актриса Ирина Мирошниченко

На 82 году жизни скончалась российская актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. Эту информацию ТАСС подтвердил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
Как сообщил ТАСС заместитель директора МХТ имени А. П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник, Мирошниченко умерла в четверг в 11:35 мск. «О дате, месте, времени захоронения и церемонии прощания сообщим дополнительно», — добавил он.
Газета «Извествия», ссылаясь на источник, пишет, что у актрисы произошла остановка сердца. Ранее она попала в отделение реанимации в инфекционной клинической больнице №1. Канал «112» уточняет, что у нее была тяжелая форма гриппа.
Фото из блога Ирины Мирошниченко в LiveJournal
Мирошниченко в 1961 году поступила в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова, и уже на третьем курсе впервые снялась в кино в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве».
Среди известных ролей актрисы также Мария Магдалина в фильме «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, мать Кати в фильме «Вам и не снилось» Ильи Фрэза, Елена Серебрякова в «Дяде Ване» Андрея Кончаловского. Мирошниченко также снялась в фильмах «Их знали только в лицо» «Кремлевские куранты», «Зимняя вишня», «Старый Новый год» и многих других.
С 1965 года Мирошниченко служила в Московском художественном академическом театре СССР им. М. Горького. После разделения труппы театра в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (сейчас это Московский художественный театр им. А. П. Чехова). Работала там по 2023 год.