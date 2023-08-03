Умерла актриса Ирина Мирошниченко

На 82 году жизни скончалась российская актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. Эту информацию ТАСС подтвердил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Как сообщил ТАСС заместитель директора МХТ имени А. П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник, Мирошниченко умерла в четверг в 11:35 мск. «О дате, месте, времени захоронения и церемонии прощания сообщим дополнительно», — добавил он.

Газета «Извествия», ссылаясь на источник, пишет, что у актрисы произошла остановка сердца. Ранее она попала в отделение реанимации в инфекционной клинической больнице №1. Канал «112» уточняет, что у нее была тяжелая форма гриппа.