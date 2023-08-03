logologo
RU
EN
searchСтать другомmenuclose
НовостиОбщество

США ввели санкции против трех филиалов РАН и основателя ЧВК «Вега» Анатолия Смолина

Министерство финансов США ввело санкции против Института общей физики РАН, Казанского научного центра РАН и Института физики твердого тела РАН. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обновлено 19:24 мск

Все перечисленные в этой новости организации, физические лица и судна (за исключением яхты Addiction) были внесены в SDN-список 20 июля 2023 года. Сейчас Минфин США просто внес правки в их данные.

Их внесли в санкционный список SDN. Также в него попали российские контейнерные судна Sasco Angara и Paramushir, принадлежащие Сахалинскому морскому пароходству (SASCO), и яхта Addiction под флагом Мальты, которую Минфин США связал с основателем Yota Сергеем Адоньевым.

Также США ввели санкции против украинца Анатолия Смолина, которого аналитики из Conflict Intelligence Team называли основателем частной военной компании «Вега», действовавшей в Сирии.

Согласно публикации CIT от 2019 года, компания с таким же названием была основана в апреле 2011 года в украинском Николаеве бывшими членами международных элитных и специальных подразделений России и Украины. Через год после основания компания переехала на Кипр и поменяла название на Vegacy Strategic Services Ltd, но в мае 2018 года ее ликвидировали.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon