«Схемы»: Россия обстреливает Украину ракетами, переданными Москве Киевом по соглашению 1999 года

Проект «Схемы» украинского «Радио Свобода» выяснил, что российская армия использует для войны в Украине ракеты, которые Киев передал Москве 23 года назад. Об этом сообщается на сайте издания.
Соглашение о передаче стратегических бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и крылатых ракет в обмен на списание долгов по газу между Россией и Украиной подписали премьер-министры Украины и России — Валерий Пустовойтенко и Владимир Путин — 8 октября 1999 года.
Украинские журналисты нашли в архивах текст документа, который включает в себя перечень переданных Украиной серийных номеров 575 крылатых ракет. «Схемы» сопоставили эти серийные номера с ракетами Х-55, запущенными российской армией по украинским городам с начала полномасштабного вторжения, и нашли «с десяток совпадений».
«Схемы» пишут, что Научно-исследовательский институт судебных экспертиз в Киеве идентифицируют типы и траекторию ракет, которые Россия запускает по Украине. В том числе, на его территории хранятся обломки и уцелевшие российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-55. Эксперты института предполагают, что российские военные намеренно частично стирают номера у этого типа ракет, чтобы избежать их идентификации.
Так, издание «Военный курьер» опубликовало фото ракеты Х-55, сбитой в Киевской области в апреле, на котором видно номер из тринадцати цифр. Украинские журналисты обнаружили ее под порядковым номером 298 в списке с номерами ракет, переданных по соглашению от 1999 года.
Расследователи «Схем» нашли в списке еще около десяти Х-55, которыми стреляли по Киевской области. Часть одной из ракет в конце 2022 года попала в жилой дом, говорится в материале. Журналисты также нашли ее номер в списке, который содержался в перечне, приложенном к соглашению.
В Генштабе Вооруженных сил Украины отмечали, что что Россия «истощает украинскую систему противовоздушной обороны ракетами Х-55, которые не несут взрывоопасной боевой части». Несмотря на ее отсутствие, ракеты опасны «из-за своей кинетической энергии и остатков топлива, которые взрываются», утверждали в ведомстве.
По соглашению, заключенному в 1999 году между Киевом и Москвой, Украина обязалась передать Кремлю восемь бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС и 575 ракет Х-55, а также сотни единиц оборудования для самолетов и 24 двигателя различных типов. Россия, согласно договору, пообещала компенсировать переданное «в счет платежей по задолженности „Нафтогаза“ Украины перед „Газпромом“» в размере 275 миллионов долларов.