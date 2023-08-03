«Схемы»: Россия обстреливает Украину ракетами, переданными Москве Киевом по соглашению 1999 года

Проект «Схемы» украинского «Радио Свобода» выяснил, что российская армия использует для войны в Украине ракеты, которые Киев передал Москве 23 года назад. Об этом сообщается на сайте издания.

Соглашение о передаче стратегических бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и крылатых ракет в обмен на списание долгов по газу между Россией и Украиной подписали премьер-министры Украины и России — Валерий Пустовойтенко и Владимир Путин — 8 октября 1999 года.

Украинские журналисты нашли в архивах текст документа, который включает в себя перечень переданных Украиной серийных номеров 575 крылатых ракет. «Схемы» сопоставили эти серийные номера с ракетами Х-55, запущенными российской армией по украинским городам с начала полномасштабного вторжения, и нашли «с десяток совпадений».