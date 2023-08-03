Предпринимателя из Ленинградской области приговорили к 1,5 года колонии по делу о повторной «дискредитации» армии

Его обвинили в «дискредитации» из-за двух фотографий в телеграме. На одной Скурихин изображен на фоне баннера с требованием остановить «позорную спецвоеноперацию». На втором он стоит на коленях с плакатом «Прости, Украина!».

Ломоносовский суд Ленинградской области приговорил предпринимателя Дмитрия Скурихина к 1,5 года колонии общего режима по делу о повторной «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), сообщают «Сетевые свободы».

В ходе осмотра системного блока, изъятого при обыске, следователь нашла «файлы с призывами «Свободу Саше Скочиленко», «агитканаценник», содержание которого «представляет собой призывы «Мир Украине Свободу России». В ходе обыска также «установлена одежда с выражениями в адрес Президента РФ».

Первое уголовное дело против него возбудили в сентябре 2022 года, в феврале 2023 года бизнесмена отправили в СИЗО по второму аналогичному делу, позже его отпустили под домашний арест. Вину он не признал.

В последнем слове Скурихин заявил, что не нарушал законов, а реализовывал свое конституционное право на свободу слова.