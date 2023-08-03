Минэкономразвития РФ перевело сотрудников на удаленный режим работы до сентября после атаки БПЛА на башню IQ-квартал в «Москва-Сити»

Министерство экономического развития РФ перевело сотрудников на удаленный режим работы до сентября после атаки БПЛА на комплекс IQ-квартал в «Москва-Сити». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на приказ главы ведомства Максима Решетникова.
«Установить по 1 сентября 2023 года в Министерстве экономического развития РФ дистанционный (удаленный) режим работы в отношении федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы»,— говорится в документе.
По данным издания, для сотрудников министерства также ввели «режим возможного нахождения в здании правительственного комплекса с 8:00 до 22:00». Кроме того, руководителям структурных подразделений ведомства поставили задачу донести до подчиненных «рекомендации по действиям персонала правительственного комплекса при угрозе совершения или совершении террористического акта».
В ночь на 1 августа беспилотники во второй раз за неделю атаковали башню IQ-квартал в «Москва-Сити», в которой находятся Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. По данным ASTRA, на 21 этаже, куда попал БПЛА, располагается Минэкономразвития. Минобороны РФ обвинило Украину в атаке.
До этого рано утром 30 июля два беспилотника атаковали две башни «Москвы-сити». Взрыв произошел в башнях IQ-квартал и «Око-2». Охранник здания получил травмы, были выбиты стекла с первого по четвертый этажи. Минобороны РФ также обвинило Киев.