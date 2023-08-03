«Дом Москвы» в Риге отказался от своего названия

«Дом Москвы» в центре Риге сменит свое название. Об этом заявил глава представительства Московского Центра международного сотрудничества Эдуард Цеховал.
Фото: «Дом Москвы» до и после отказа от названия/«Новая газета Европа»
«Это мое единоличное решение, которое я принял без согласования с владельцем здания — правительством Москвы, — заявил Цеховал.
«В условиях эскалации военных действий России в Украине, провокаций на литовско-белорусской и белорусско-польской границах, а также на фоне различных протестных акций в Вильнюсе и Таллине, я считаю невозможным существование названия «Дом Москвы» в центре Риги»,
— отметил он.
Цеховал сообщил, что берет на себя «полную ответственность за свое решение и за его последствия». Он подчеркнул, что выступает против «бессмысленной и разрушительной» войны, которую ведет Россия в Украине.
«Ничем нельзя оправдать убийства мирных граждан и уничтожение мирных городов», — сказал он.
Он также высказал мнение, что, поддерживая Украину, люди в Латвии должны стараться всеми силами сохранить у себя доброжелательные отношения между людьми разных национальностей и не допустить никаких провокаций.
«Мы все находимся рядом — Литва, Латвия, Эстония, Беларусь, и от каждого из нас зависит спокойствие в регионе», — подчеркнул Цеховал.
«Дом Москвы» в центре Риги был открыт в мае 2004 года экс-мэром Москвы Юрием Лужковым и бывшим мэром Риги Гундаром Боярсом. В здании находился Московский культурно-деловой центр.
Московская мэрия купила здание бывшего Дома культуры железнодорожников у «Латвийской железной дороги» в обмен на равноценное в Москве. На сайте «Дома Москвы» указано, что на его постройку московские власти потратили больше семи миллионов долларов.
Вся работа дома координируется через латвийское акционерное общество, единственным акционером которого является правительство Москвы. План работы на год утверждается лично мэром Москвы.