«Дом Москвы» в Риге отказался от своего названия

«Дом Москвы» в центре Риге сменит свое название. Об этом заявил глава представительства Московского Центра международного сотрудничества Эдуард Цеховал.

Фото: «Дом Москвы» до и после отказа от названия/«Новая газета Европа»

«Это мое единоличное решение, которое я принял без согласования с владельцем здания — правительством Москвы, — заявил Цеховал.

«В условиях эскалации военных действий России в Украине, провокаций на литовско-белорусской и белорусско-польской границах, а также на фоне различных протестных акций в Вильнюсе и Таллине, я считаю невозможным существование названия «Дом Москвы» в центре Риги»,

Цеховал сообщил, что берет на себя «полную ответственность за свое решение и за его последствия». Он подчеркнул, что выступает против «бессмысленной и разрушительной» войны, которую ведет Россия в Украине.

«Ничем нельзя оправдать убийства мирных граждан и уничтожение мирных городов», — сказал он.

Он также высказал мнение, что, поддерживая Украину, люди в Латвии должны стараться всеми силами сохранить у себя доброжелательные отношения между людьми разных национальностей и не допустить никаких провокаций.

«Мы все находимся рядом — Литва, Латвия, Эстония, Беларусь, и от каждого из нас зависит спокойствие в регионе», — подчеркнул Цеховал.