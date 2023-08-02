Власти Украины заявили о повреждении почти 40 тысяч тонн зерна из-за обстрела украинских портов и складов

Он уточнил, что зерно на атакованных складах и элеваторах ожидало отправки в Африку, Китай и Израиль. Наибольшие разрушения получил порт Измаил. Также поврежден морской вокзал и инфраструктура украинского Дунайского парохода.

В результате российской атаки дронами по украинским портам на Дунае повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Как пишет Reuters, российская атака на порт привела к росту цен на продовольствие на мировых рынках. На бирже в Чикаго цены на пшеницу выросли почти на 5%.

Так называемый «координатор Николаевского подполья» Сергей Лебедев заявил РИА Новости со ссылкой на «свои источники в городе», что российские удары нанесены по «базе технического обслуживания флота, где ремонтировались суда, в том числе военные украинские катера». «Было попадание в здание морвокзала — по набережной Капикраяна, где, по сведениям подполья, находились иностранные военные, скорее всего румынские», — сказал он.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал российские атаки по гражданской инфраструктуре на Дунае вблизи Румынии военными преступлениями.