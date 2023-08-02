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В Уфе перекрыли шоссе из-за сбежавшего из части военного, угрожающего взорвать гранату

После разговора с главой Башкортостана он сдался силовикам

В Уфе военнослужащий-доброволец сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу, сообщают Baza и Mash.

Территорию оцепили сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, сообщил источник РБК Уфа.

По информации СМИ, 39-летний доброволец Ильдар Б. вышел на шоссе и угрожает взорвать гранату, если уголовное дело об оставлении части (ст. 337 УК) против него не закроют.

Нагаевское шоссе в городе перекрыли — закрыт участок дороги от развязки М-5. С мужчиной ведут переговоры, он потребовал встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым. По данным Mash, у военного два снаряда в руках и еще четыре на теле.

Глава Башкортостана спустя некоторое время выехал на Нагаевское шоссе в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. После разговора с Хабировым вооруженный гранатой доброволец сдался силовикам, пишут Mash, Baza и РБК-Уфа. Гранату у него изъяли и передали Росгвардии.

Фото: Baza

Фото: Baza

В АЗС, где сейчас, предварительно, находится мужчина, сказали изданию UFA1.RU, что уточнять информацию по телефону они не могут.

19 июля «Медиазона» писала, что с начала 2023 года в российские суды поступило более двух тысяч дел о самовольном оставлении части. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Основной категорией осужденных за бегство со службы стали мобилизованные.

Обновлено 12:57 (мск) Добавлена информация про выезд главы Башкортостана на место переговоров с дезертиром

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