В Молдове задержали мужчину, который врезался на автомобиле в ворота российского посольства в Кишеневе

Полиция Молдовы задержала водителя автомобиля Merсedes, который въехал в ворота российского посольства в Кишиневе. Об этом сообщает МВД Молдовы.
Сегодня в 6 утра мужчина на своей машине протаранил ворота посольства, после чего скрылся с места ДТП. Он поехал в сторону город Страшены и по пути столкнулся с двумя автомобилями. Водитель отказывался остановиться, несмотря на требования сотрудников полиции.
В итоге водителя задержали в Страшенском районе Молдовы. Сейчас с ним проводятся все необходимые процессуальные действия.
24 июля Insider и Jurnal TV опубликовали совместное расследование, в котором говорится, что на крыше российского посольства в Молдове установлены десятки антенн и спутниковых тарелок. Они способны прослушивать телефонные разговоры и перехватывать переговоры по рации.
Также расследователи выяснили, что на крыше российского представительства часто появляются засекреченные офицеры связи из ГРУ и СВР, тесно связанные с хакерскими группировками, которые взламывали почту Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Хиллари Клинтон.
26 июля Молдова заявила о сокращении числа российских дипломатов в стране. Страну покинут 22 дипломата и 23 технических работника.