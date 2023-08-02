В Молдове задержали мужчину, который врезался на автомобиле в ворота российского посольства в Кишеневе

Полиция Молдовы задержала водителя автомобиля Merсedes, который въехал в ворота российского посольства в Кишиневе. Об этом сообщает МВД Молдовы.

Сегодня в 6 утра мужчина на своей машине протаранил ворота посольства, после чего скрылся с места ДТП. Он поехал в сторону город Страшены и по пути столкнулся с двумя автомобилями. Водитель отказывался остановиться, несмотря на требования сотрудников полиции.

В итоге водителя задержали в Страшенском районе Молдовы. Сейчас с ним проводятся все необходимые процессуальные действия.