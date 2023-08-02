Присяжные приговорили к смертной казни Роберта Бауэрса, убившего 11 посетителей синагоги в американском Питтсбурге

Суд присяжных в американском Питтсбурге приговорил к смертной казни Роберта Бауэрса, убившего 11 прихожан синагоги в 2018 году. Об этом сообщает CBS news.

Для вынесения приговора было необходимо, чтобы все 12 присяжных проголосовали за него. В середине июня присяжные признали Бауэрса виновным по всем 63 пунктам обвинения, включая обвинения в преступлениях, совершенных на почве ненависти и повлекших смерть.

«Перед присяжными стояла огромная задача, и они, похоже, подошли к ней со всей искренностью и серьезностью», — сказал судья Роберт Колвилл.

Официальное вынесение приговора состоится в четверг. Потерпевшие по делу смогут сделать официальные заявления до того, как судья официально вынесет окончательный приговор.

Как пишет CBS, стрелок — водитель грузовика, в интернете он выражал свои антисемитские и экстремистские взгляды. Адвокаты мужчины подтвердили, что он несет ответственность за массовое убийство, но сосредоточились на его ментальном состоянии. Они предположили, что Бауэрс мог совершить преступление из-за шизофрении. Прокуратура заявила, что стрелявший методично спланировал нападение.

Массовый теракт произошел в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге (штат Пенсильвания) субботним утром — 27 октября 2018 года. Одиннадцать человек погибли, еще шестеро получили ранения. По словам прокурора, Бауэрс сказал полиции, что «все эти евреи должны умереть». The Guardian отмечает, что этот теракт стал самым массовым убийством евреев в истории США.