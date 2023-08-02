«10 марта в постоянный комитет Союзного государства обратился легендарный паралимпиец Алексей Талай с просьбой о содействии организации проезда детей, проживающих в тяжёлых условиях на территории ДНР и ЛНР на оздоровление в РБ», — такой документ попал в руки журналистов Белорусского расследовательского центра. Бумага была составлена через четыре дня после того, как по обвинению в военном преступлении — незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины — был выдан ордер на арест Владимира Путина. БРЦ выяснил, кто из белорусов кроме пловца-паралимпийца причастен к этой «детской спецоперации».

Текст был впервые опубликован на сайте издания Еuroradio.

Под видом помощи Обращение Талая было услышано. Дети с оккупированных территорий Украины потекли в Беларусь. Здесь их ждёт насыщенная программа, в которой много развлечений: поход на каток, в бассейн, зоопарк, дельфинарий. А ещё — экскурсия в Академию МВД и Центр безопасности МЧС. Чтобы помочь детям из Горловки отвлечься от происходящего дома, для них провели мастер-классы по стрельбе в войсковой части 3214.Там базируется спецназ МВД, жёстко разгоняющий противников власти во время массовых уличных протестов. В Беларуси для детей проводят и концерты. Выступают на них провластные артисты. Например, «Сёстры Груздевы». 7 октября 2022 года, в день рождения Путина, они скажут со сцены белорусского лагеря «Дубрава» сидящим в зале украинским детям: «Чтобы Байден сдох, Боже, прости меня. Зеленский тоже. А Путин процветал и взял под свой контроль всю Украину». Во время спортивных мероприятий дети встречаются с Дмитрием Басковым. Этот хоккейный функционер причастен к похищению и гибели жителя «Площади Перемен» Романа Бондаренко.

Семья Лукашенко В организации мероприятий для детей, которых привезли в Беларусь из Украины, участвуют и члены семьи Лукашенко. Один из них — Владимир Кулаков, активист провластного объединения «Патриоты Беларуси» и совладелец фирмы ООО «Быстрые автомобильные мойки». Он супруг Татьяны Кулаковой, родной сестры жены Дмитрия Лукашенко. Владимира можно увидеть на фотографиях с Алексеем Талаем, сделанных после концерта в санатории «Зелёный бор», который организовали для детей из Горловки. Также он есть на снимке с хоккейного матча, на который водили украинских детей. В том, что происходит в Беларуси с украинскими детьми, вероятно замешан и партнёр Кулакова по бизнесу, председатель «Патриотов Беларуси» и организатор автопробегов в поддержку Лукашенко Николай Зарубицкий. А в одном из постов фонда Талая говорится, что приезд детей в Беларусь организовали с помощью Президентского спортивного клуба и лично его председателя. Это кресло занимает Дмитрий Лукашенко.

Слева направо: Евгений Назаревич, Владимир Кулаков; далее сверху вниз: Дмитрий Казаков, Юлия Казакова, Алексей Талай / Instagram-аккаунт Благотворительного фонда Алексея Талая

Уголовный фонд Помимо Кулакова и Талая, на фото из «Зеленого бора» есть еще несколько человек. Супруги Дмитрий и Юлия Казаковы имеют отношение к фонду Талая. Дмитрий занимает пост члена попечительского совета, Юлия — координатор социальных проектов. Юлия окончила Академию МВД, но не работала в правоохранительных органах. Казакова помогает силовикам иначе: осенью 2020 года она дважды доносила на людей с БЧБ-символикой и один раз сообщила о дорожном знаке в протестных цветах. Благодаря «Киберпартизанам» расследователи БРЦ выяснили, что её муж Дмитрий был осужден за кражу в начале 90-х, а в начале нулевых — за совокупность преступлений — попал за решётку на пять лет и один месяц с конфискацией. Наказание отбывал в Шклове.

Слева направо: Владимир Кулаков, Евгений Назаревич, Алексей Талай, Дмитрий Казаков, Юлия Казакова / Instagram-аккаунт Юлии Казаковой