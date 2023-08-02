Путин наградил мать Кадырова Орденом почета

Президент России Владимир Путин провел в Кремле церемонию вручения государственных наград и почетных званий. Он наградил Орденом почета мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову.

«Служению людям посвятила всю свою жизнь меценат, благотворитель, общественный деятель Аймани Несиевна Кадырова. Аймани Несиевна возглавляет фонд имени Героя России Ахмата Кадырова», — заявил Путин.

Указ о награждении был подписан еще в октябре 2022 года. В том же месяце главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР наградили ее орденами Дружбы.

Помимо этого, у Кадыровой есть и другие награды и звания: Орден Дружбы «за вклад в укрепление мира и дружбы между народами Северного Кавказа», медаль Росгвардии «За содействие», Орден Кадырова, медаль «Материнская слава», знак отличия «За благодеяние», звание «Заслуженный правозащитник Чечни».

Ранее Путин наградил Хамзата Кадырова, 26-летнего племянника Рамзана Кадырова и советника-помощника главы Чечни по силовому блоку, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В декабре сам Рамзан Кадыров сообщил, что Путин вручил ему орден Александра Невского. В сентябре 2021-го глава Чечни получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени «за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу». Супруга Кадырова Медни получила звание «мать-героиня».

20-летняя дочь Кадырова Хутмат награждена Орденом Кадырова за «огромный вклад в развитие медицины».