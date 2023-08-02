Против оппозиционера Михаила Светова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

Следственный комитет возбудил уголовное дело против оппозиционного политика Михаила Светова по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК). Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.

«Осторожно, новости» утверждает, что поводом для уголовного дела стало исполнение песни Ореста Лютого про Степана Бандеру «Ах, Бандеро, український апостол!». Светов опубликовал аудиозапись в сентябре 2021 года в телеграм-канале Russian Libertarian Memes.

Сам политик рассказал «Новой газете Европа», что два года назад последователи Владислава Позднякова (создателя «Мужского государства») написали на него серию доносов за исполнение этой песни, и именно на их основе СК возбудил уголовное дело.

«Я давно привык, что для заведения уголовного дела в России не нужен повод. Но тут даже я удивился. Уголовных дел за политические высказывания в России пока не так много. Чувствую, что попал в первую лигу врагов режима Путина. Люблю и переживаю за Россию. За себя переживаю гораздо меньше. Надеюсь этот кошмар скоро закончится. Нет войне», — сказал Светов.

Макисмальное наказание по статье о реабилитации нацизма — пять лет лишения свободы.

Михаил Светов — глава движения «Гражданское общество», либертарианец. Является также издателем либертарианского СМИ SVTV News. 18 ноября 2022 года Светова признали «иноагентом». Политик находится не в России.