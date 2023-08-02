Приговоренный к 3 годам колонии за комментарии во «ВКонтакте» пенсионер рассказал, что силовики убили его кошку во время обыска

В Новосибирске силовики во время обыска убили кошку 67-летнего Тахира Арсланова, которого сегодня приговорили к трем годам колонии за два антивоенных комментария во «ВКонтакте». Об этом сообщила депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина, внимание на ее пост обратил проект «ОВД-Инфо».

По словам Каверзиной, сегодня во время перерыва перед прениями в суде она спросила Арсланова, есть ли у него домашние животные, за которыми нужно присмотреть.

Арсланова судили по статьям о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) и экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) через интернет, а также по статье о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК). Прокуратура запрашивала шесть лет лишения свободы. Первый Восточный окружной военный суд назначил три года колонии.

Арсланов рассказал изданию SotaVision, что поводом для уголовного преследования стали комментарии в группе «Волна перемен. Новосибирск» во «ВКонтакте». В одном из них пенсионер назвал войну в Украине «захватнической войной кремлевских фашистов», во втором призвал сжигать военкоматы.

В январе Арсланова внесли в «список террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. Уголовное дело против пенсионера возбудили в феврале, сообщает «ОВД-Инфо». После этого пенсионер находился под подпиской о невыезде. Дома у Арсланова прошли два обыска, в ходе которых ему выломали дверь в квартиру.

«У человека 50 лет трудового стажа, в том числе на закрытых оборонных предприятиях, служба в армии, играл за волейбольную команду области, в трудовой книжке сплошные благодарности, куча рацпредложений, — пишет Каверзина. — Родина ему в ответ: пенсию в 14 тысяч рублей, обыск в полночь с выбитыми дверями, допросы до пяти утра, заблокированные банковские карточки и сверху вишенка — уголовное дело за два коммента…».