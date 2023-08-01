«Важные истории»: российские миллиардеры нанимают в свои компании добровольцев, которые едут на войну в Украину

Российские миллиардеры Олег Дерипаска, Леонид Михельсон, Сергей Гордеев, Михаил Гуцериев и другие бизнесмены устраивают в свои компании добровольцев, которые едут на войну в Украину, выяснили «Важные истории».

Журналисты поговорили с Игорем Сергиенко (позывной Шершень), который воюет в Украине в качестве командира взвода в добровольческом батальоне «Сокол» (входит в 108-й десантно-штурмовой полк). Как отмечает издание, зарплата Сергиенко состоит из двух частей: 200 тысяч рублей в месяц по контракту платит Минобороны и еще 100 тысяч — спонсор («компания ВПК»).

«Мы сначала трудоустраиваем [в нашу компанию] за день до заключения контракта [с Минобороны], а потом приостанавливаем трудовой договор, и у нас появляется основание для выплаты премий своему сотруднику, который пошел на СВО. Такая схема», — рассказал рекрутер, который представился Виктором Федоровичем (ему позвонил журналист «Важных историй» и представился рекрутом).

Как выяснили «Важные истории», телефонные номера, которые «Сокол» указывает для желающих записаться на войну, принадлежат компании «Русал менеджмент» — это 100%-я дочка «Русала», главным владельцем которого является Олег Дерипаска.

Журналисты рассказали схему, которой пользуются компании, чтобы поставлять наемников для армии РФ:

«Русал» оформляет желающих в связанные с Дерипаской компании, например, в ЧОП «Руслан»; на следующий день подписывается контракт с Минобороны РФ; действие трудового договора приостанавливают, у компании появляется возможность «платить премии»; наемников отправляют в добровольческий батальон «Сокол», который фактически является частью армии РФ.

Сам Дерипаска находится под западными санкциями, однако «Русал», чьи менеджеры сейчас рекрутируют наемников на войну с Украиной, от санкций освободили после того, как Дерипаска снизил свою долю в компании ниже контрольной, отмечает издание.

В «Русале» заявили «Важным историям», что не имеют отношения к деятельности добровольческих структур и что ничего не знают про использование ее телефонных номеров сторонними организациями.

К тем же схемам, как говорится в расследовании, прибегают «Новатэк» Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, «Моспромстрой» Михаила Гуцериева и крупнейший в России застройщик ПИК Сергея Гордеева.

Так, корреспондент «Важных историй», представившись добровольцем, спросил у рекрутера Андрея Васильева, можно ли «устроиться через "Новатэк"», и ему ответили утвердительно, добавив, что выплаты идут через фонд «Мужество» (200 тысяч рублей в месяц дополнительно к выплатам от Минобороны РФ).

В России существует один благотворительный фонд с таким названием, он был зарегистрирован в сентябре 2022 года, отмечается в расследовании. Почти все пожертвования, которые фонд получил за первые три месяца (более 200 млн рублей), пришли от «Новатэка», заметили «Важные истории».