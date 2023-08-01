В Москве загорелось здание бывшего завода счетно-аналитических машин. Эвакуировали 40 человек

В Москве загорелось здание бывшего завода счетно-аналитических машин на Нижней Красносельской улице, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пожар на московском заводе счетно-аналитических машин, откуда были эвакуированы люди, потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сорок человек эвакуировали. По словам собеседника агентства, возгорание произошло на шестом этаже, на месте работают пожарные расчеты.

Как пишет Baza, пожар начался в подвале здания, а дым по вентиляции поднялся на шестой этаж. РБК отмечает, что раньше по этому адресу располагался завод, теперь в здании, согласно информации на «Яндекс.Картах», находятся кафе, фитнес-клубы, офисы.