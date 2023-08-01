Суд в Петербурге арестовал украинца по делу о шпионаже. Мужчину задержали, когда он поехал в оккупированное Россией село за матерью

Петроградский районный суд Петербурга отправил в СИЗО 27-летнего украинца Ивана Забавского по делу о шпионаже (ст. 276 УК). «Медиазона» узнала подробности о задержании мужчины у его матери Марины.

«Медиазона» выяснила, что суд отправил Забавского в СИЗО еще 22 июня. При этом матери мужчины не сообщили об этом, она узнала об аресте сына от журналиста.

В прошлом Забавский проходил срочную службу в десантных войсках. Последние годы Иван жил в Харькове и работал в кафе с шаурмой и хот-догами. Его мать оставалась в селе Таволжанка Харьковской области, которое в 2022 году оказалось под российской оккупацией. Последний раз она видела сына в августе 2022 года.

25 сентября 2022 года Марина Забавская похоронила в Таволжанке старшую сестру, убитую снарядом во дворе своего дома. После этого она решила поехать к сыну, но не смогла проехать по подконтрольной Украине территории из-за боев. Не сообщив Ивану, она выехала через Россию и подконтрольную ей территорию.

Она рассказала, что проехала через Сумскую область, прошла через проверку вещей и документов российскими военными и оказалась под Белгородом. Только через несколько дней женщина вышла на связь с родственниками в Украине.

«Когда я вышла на связь, мне говорят родственники: "Ваня пошел за тобой, хотел тебя забрать из дому". Связи у нас не было, интернета не было, то есть он не мог сообщить, что за мной едет», — рассказала Марина Забавская.

Позднее знакомые сообщили ей, что Иван, зная, что в зону боевых действий не пускают гражданских, попросил у друга машину, загрузил ее хлебом, медикаментами и гречкой, и поехал как волонтер.

«Одна соседка рассказала, что видела его: как прошел он и два военных российских по дороге. Говорит, что он поздоровался с ней, и назвал свое имя и фамилию. Его увели в сторону центра села, больше она его не видела», — заявила Забавская.

С тех пор она не знала, что происходит с сыном. Только в мае 2023 года Минобороны России сообщило ей в ответ на запрос, что Иван Забавский «находится в России» и был «задержан за противодействие специальной военной операции».