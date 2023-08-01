logologo
RU
EN
searchСтать другомmenuclose
СюжетыОбщество

«Русский крест»: почему умирает Россия?

Вместе с экспертами рассказываем, как менялась демографическая ситуация в стране

В России наступает демографический кризис. Пандемия, мобилизация и война создают убыль населения, а в 2022 году в России родилось минимальное с 2001 года число детей — 1,306 млн. Эксперты прогнозируют резкое сокращение населения в стране. Мы вместе с экспертами рассказываем, как менялась демографическая ситуация в России и как на нее повлияли и продолжают влиять войны и кризисы — последствия политики Владимира Путина.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon