В России наступает демографический кризис. Пандемия, мобилизация и война создают убыль населения, а в 2022 году в России родилось минимальное с 2001 года число детей — 1,306 млн. Эксперты прогнозируют резкое сокращение населения в стране. Мы вместе с экспертами рассказываем, как менялась демографическая ситуация в России и как на нее повлияли и продолжают влиять войны и кризисы — последствия политики Владимира Путина.

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