Против жителя Амурской области возбудили уголовное дело о госизмене. Ранее его задержали за неповиновение полиции

По версии сотрудников спецслужб, Чуносов, находясь в Благовещенске, собирался отправиться воевать на сторону ВСУ.

Против 37-летнего жителя Амурской области Сергея Чуносова возбудили уголовное дело о госизмене (275 УК РФ), сообщает Baza и Avtozak Live .

17 июля Сергея Чуносова задержали за неповиновение сотрудникам полиции. Уголовное дело против него возбудили уже 25 июля.

Ранее ФСБ сообщила о задержании троих жителей Воронежской области, которые, как утверждает спецслужба, передавали информацию о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре движению «Правый сектор». Против них возбудили уголовное дело о госизмене.