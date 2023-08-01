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Против жителя Амурской области возбудили уголовное дело о госизмене. Ранее его задержали за неповиновение полиции

Против 37-летнего жителя Амурской области Сергея Чуносова возбудили уголовное дело о госизмене (275 УК РФ), сообщает Baza и Avtozak Live.

По версии сотрудников спецслужб, Чуносов, находясь в Благовещенске, собирался отправиться воевать на сторону ВСУ.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

17 июля Сергея Чуносова задержали за неповиновение сотрудникам полиции. Уголовное дело против него возбудили уже 25 июля.

Ранее ФСБ сообщила о задержании троих жителей Воронежской области, которые, как утверждает спецслужба, передавали информацию о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре движению «Правый сектор». Против них возбудили уголовное дело о госизмене.

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