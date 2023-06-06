Экстрадированную из России белорусскую активистку Яну Пинчук приговорили к 12 годам колонии. Ее обвиняли в ведении «экстремистских» телеграм-каналов

Пинчук признали виновной в создании экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1 УК), призывах к действиям против нацбезопасности Беларуси (ч. 3 ст. 361 УК), разжигании розни (ч. 3 ст. 130 УК), обеспечении массовых беспорядков (ч. 3 ст. 293 УК) и создании террористической организации (ч. 1 ст. 290-4 УК).

Минский городской суд приговорил белорусскую активистку Яну Пинчук к 12 годам колонии по делу об администрировании трех оппозиционных «экстремистских» телеграм-каналов, сообщается в телеграм-канале «Свободу Яне Пинчук!».

Пинчук 25 лет, последние несколько лет до задержания она жила в России. Ее задержали 1 ноября 2021 года в ее квартире по запросу белорусских властей. Через два дня суд в Санкт-Петербурге отправил девушку в СИЗО. Она просила Россию предоставить ей временное убежище, но получила отказ. 1 сентября 2022 года Россия выдала Пинчук Беларуси.

По версии следствия, Пинчук с сентября 2020-го по ноябрь 2021-го годов была администратором трех «экстремистских» телеграм-каналов: «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%».