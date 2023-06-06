Экс-агент ФБР Роберт Ханссен, осужденный пожизненно за шпионаж в пользу России, скончался в американской тюрьме

Бывший агент ФБР Роберт Ханссен, приговоренный к пожизненному заключению за шпионаж в пользу России, скончался на 80-м году жизни, сообщает CBS News со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.
Ханссен был найден без признаков жизни утром 5 июня в тюрьме строгого режима ADX Florence во Флоренсе (штат Колорадо), где он отбывал наказание. Ему вызвали медицинскую помощь, но спасти его не удалось. Причина смерти не уточняется.
Фото: Wikimedia Commons
Как пишет AP со ссылкой на источник, Ханссен умер от естественных причин.
Ханссен начал работать в ФБР в 1976 году. Он имел доступ к секретной информации о контрразведывательных операциях бюро. Как отмечает Русская служба «Би-би-си», считается, что он стал самым опасным из российских агентов, внедренных в ФБР в истории бюро по масштабу нанесенного ущерба.
В ФБР утверждают, что шпионской деятельностью в пользу СССР он занялся в 1985 году. Его арестовали в 2001 году и обвинили в том, что в течение многих лет он передавал Москве секретную информацию, в том числе сведения о средствах электронной разведки, а также раскрыл нескольких двойных агентов.
Ханссен работал на советскую и российскую разведку около 15 лет, за что получил около $1,4 млн наличными и драгоценностями, заявляли в ФБР. В 2002 году его приговорили сразу к 15 последовательным пожизненным заключениям без права досрочного освобождения.
Бывший агент ФБР Роберт Ханссен, приговоренный к пожизненному заключению за шпионаж в пользу России, скончался на 80-м году жизни, сообщает CBS News со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.
Ханссен был найден без признаков жизни утром 5 июня в тюрьме строгого режима ADX Florence во Флоренсе (штат Колорадо), где он отбывал наказание. Ему вызвали медицинскую помощь, но спасти его не удалось. Причина смерти не уточняется.
Фото: Wikimedia Commons
Как пишет AP со ссылкой на источник, Ханссен умер от естественных причин.
Ханссен начал работать в ФБР в 1976 году. Он имел доступ к секретной информации о контрразведывательных операциях бюро. Как отмечает Русская служба «Би-би-си», считается, что он стал самым опасным из российских агентов, внедренных в ФБР в истории бюро по масштабу нанесенного ущерба.
В ФБР утверждают, что шпионской деятельностью в пользу СССР он занялся в 1985 году. Его арестовали в 2001 году и обвинили в том, что в течение многих лет он передавал Москве секретную информацию, в том числе сведения о средствах электронной разведки, а также раскрыл нескольких двойных агентов.
Ханссен работал на советскую и российскую разведку около 15 лет, за что получил около $1,4 млн наличными и драгоценностями, заявляли в ФБР. В 2002 году его приговорили сразу к 15 последовательным пожизненным заключениям без права досрочного освобождения.