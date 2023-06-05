В Ульяновской области восемь человек погибли от отравления сидром

В Димитровграде и Ульяновске восемь человек погибли от отравления алкоголем. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области.

Всего зарегистрировано 14 случаев отравления.

По предварительной информации Роспотребнадзора, люди отравились сидром «Мистер Сидр». Его продавали в сетевых магазинах «Территория пива». Установлено, что продукцию поставляли от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. Роспотребнадзор призвал не употреблять напиток.

Мэр Димитровграда Андрей Большаков сообщил ранее, что с 3 по 5 июня после отравления в больницы обратились 12 жителей. По его данным, шесть человек умерли, еще шесть — находятся в реанимации. Большаков заявил, что из торговых точек изымают напитки, и призвал жителей отказаться от приобретения и употребления разливной алкогольной продукции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Следователи задержали подозреваемого по делу — индивидуального предпринимателя из Самарской области.

Как передает РИА Новости со ссылкой на СК, в Самарской области после отравления сидром скончались две женщины.

Обновлено: 12:22 мск.