В Ульяновской и Самарской областях десятки людей отравились сидром

Почти 40 человек отравились сидром в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртской республике. На данных момент известно как минимум об 18 погибших. Силовикам удалось задержать одного подозреваемого, в Самарской и Ульяновской областях проходят масштабные проверки торговых точек. «Новая газета Европа» следит за происходящим.
Фото: МВД
Пострадавшие и погибшие
В Ульяновской области из-за отравления сидром пострадали 35 местных жителей, сообщил губернатор Алексей Русских.
«25 — в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек — в Ульяновской областной клинической больнице, еще один — в ЦК МСЧ», — написал он.
По данным издания «73онлайн», среди пострадавших — 16-летняя девушка-сирота. Утверждается, что она выпила сидр вместе со своей 25-летней сестрой, которая в результате отравления погибла. Информацию подтвердили в СК.
Два человека отравились в Удмуртии — 34-летняя женщина и 20-летний мужчина, утверждают в Минздраве республики. Они находятся в критическом состоянии.
Следователи Самарской области сообщили о гибели двух жительниц Новокуйбышевска из-за сидра. По данным источника портала 63.ru, на самом деле в регионе умерли шесть человек из-за отравления.
Пострадавшие испытывают такие симптомы как тошнота, головокружение и головная боль, в некоторых случаях — ухудшение зрения, рассказали 63.ru родственники отравившихся и источники в медучреждении.
Реакция властей
По данным властей, причиной массового отравления стал суррогатный алкогольный напиток «Мистер сидр», который произвели в Самарской области. Сидр продавался на розлив, его привезли в Ульяновскую область в 30-литровых кегах. Глава региона попросил предпринимателей прекратить продавать подобную продукцию.
Фото: МВД
Следователи из Ульяновской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Утверждается, что был задержан подозреваемый. По данным следствия, он производил сидр в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял в другие населенные пункты Самарской и Ульяновской областей. Его имя не называется. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы
По данным Shot, был задержан предприниматель Анар Гусейнов, занимавшийся поставками «Мистера сидра» в Ульяновскую область.
Анар Гусейнов. Фото: Shot
RT со ссылкой на источники пишет, что Анар Гусейнов — и есть производитель сидра, которым отравились более двадцати человек.
Полицейские из Ульяновской области изъяли 193 30-литровые кеги «Мистера лиса» из 23 торговых точек. В ходе проверки выяснилось, что во время последних закупок алкоголь сопровождался только товарно-транспортными накладными. Документов, подтверждающих качество товара, предоставлено не было.
В данный момент продажа «Мистера сидра» полностью остановлена на территории Димитровграда. Информацию о проверке направили также в остальные органы внутренних дел Ульяновской области.
Масштабную проверку торговых точек также проводят в Самарской области. Кроме того, на дорогах региона выставили патрули сотрудник ГИБДД, которые должны проверять машины на предмет контрафактного провоза «Мистера сидра».
В результате им удалось остановить фуру, которая ехала на склад, чтобы забрать 810 литров запрещенного алкогольного напитка.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также поручила региональным управлениям выявить и изъять всю продукцию «Мистер сидр» по стране.
Причины
Пока неизвестно, что именно стало причиной отравления людей, однако эксперты предполагает, что в напитках содержался метанол.
«Без сомнений, люди погибли от отравления метанолом при употреблении алкогольного коктейля, который имитировал сидр. С натуральным продуктом брожения это в принципе невозможно. Скорее всего, здесь была использована супер-быстрая и дешевая схема, когда в концентрат с водой добавляют не дрожжи, а сразу спирт. Полагаю, попался именно метанол», — утверждает организатор конференции производителей натуральных сидров Moscow Cider Days и амбассадор российского сидра Алина Локтева.
Такую же версию произошедшего высказали в блоге петербургского магазина «Вкус сидра».
Отравление некачественными алкогольными напитками — нередкое явление в России. Например, в январе прошлого года в Тюмени задержали десять человек, продававших метиловый спирт под видом водки «Родники Сибири».
По мнению генерального директора «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговского, есть несколько причин этого процесса. Он исключает, что отравления происходят преднамеренно. Так называемые «бутлегеры» при производстве алкоголя экономят не на материалах, а на неуплате акцизов, утверждает эксперт. При этом при производстве и продаже алкоголя «из-под полы» сложно отследить всю цепочку, поэтому «бутлегеры» могут по ошибке приобретать метиловый спирт вместо этилового — их очень сложно отличить по физическим свойствам, считает Черниговский.
Орский журналист Павел Лещенко же утверждает, что метиловый спирт начинают добавлять в напитки в попытке сэкономить на производстве.
«Если соблюдать пропорции, то все будет нормально — ну, будут люди чуть больше с похмелья болеть. Но жадность берет свое: метилового спирта начинают добавлять все больше», — считает он.
Почти 40 человек отравились сидром в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртской республике. На данных момент известно как минимум об 18 погибших. Силовикам удалось задержать одного подозреваемого, в Самарской и Ульяновской областях проходят масштабные проверки торговых точек. «Новая газета Европа» следит за происходящим.
Фото: МВД
Пострадавшие и погибшие
В Ульяновской области из-за отравления сидром пострадали 35 местных жителей, сообщил губернатор Алексей Русских.
«25 — в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек — в Ульяновской областной клинической больнице, еще один — в ЦК МСЧ», — написал он.
По данным издания «73онлайн», среди пострадавших — 16-летняя девушка-сирота. Утверждается, что она выпила сидр вместе со своей 25-летней сестрой, которая в результате отравления погибла. Информацию подтвердили в СК.
Два человека отравились в Удмуртии — 34-летняя женщина и 20-летний мужчина, утверждают в Минздраве республики. Они находятся в критическом состоянии.
Следователи Самарской области сообщили о гибели двух жительниц Новокуйбышевска из-за сидра. По данным источника портала 63.ru, на самом деле в регионе умерли шесть человек из-за отравления.
Пострадавшие испытывают такие симптомы как тошнота, головокружение и головная боль, в некоторых случаях — ухудшение зрения, рассказали 63.ru родственники отравившихся и источники в медучреждении.
Реакция властей
По данным властей, причиной массового отравления стал суррогатный алкогольный напиток «Мистер сидр», который произвели в Самарской области. Сидр продавался на розлив, его привезли в Ульяновскую область в 30-литровых кегах. Глава региона попросил предпринимателей прекратить продавать подобную продукцию.
Фото: МВД
Следователи из Ульяновской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Утверждается, что был задержан подозреваемый. По данным следствия, он производил сидр в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял в другие населенные пункты Самарской и Ульяновской областей. Его имя не называется. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы
По данным Shot, был задержан предприниматель Анар Гусейнов, занимавшийся поставками «Мистера сидра» в Ульяновскую область.
Анар Гусейнов. Фото: Shot
RT со ссылкой на источники пишет, что Анар Гусейнов — и есть производитель сидра, которым отравились более двадцати человек.
Полицейские из Ульяновской области изъяли 193 30-литровые кеги «Мистера лиса» из 23 торговых точек. В ходе проверки выяснилось, что во время последних закупок алкоголь сопровождался только товарно-транспортными накладными. Документов, подтверждающих качество товара, предоставлено не было.
В данный момент продажа «Мистера сидра» полностью остановлена на территории Димитровграда. Информацию о проверке направили также в остальные органы внутренних дел Ульяновской области.
Масштабную проверку торговых точек также проводят в Самарской области. Кроме того, на дорогах региона выставили патрули сотрудник ГИБДД, которые должны проверять машины на предмет контрафактного провоза «Мистера сидра».
В результате им удалось остановить фуру, которая ехала на склад, чтобы забрать 810 литров запрещенного алкогольного напитка.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также поручила региональным управлениям выявить и изъять всю продукцию «Мистер сидр» по стране.
Причины
Пока неизвестно, что именно стало причиной отравления людей, однако эксперты предполагает, что в напитках содержался метанол.
«Без сомнений, люди погибли от отравления метанолом при употреблении алкогольного коктейля, который имитировал сидр. С натуральным продуктом брожения это в принципе невозможно. Скорее всего, здесь была использована супер-быстрая и дешевая схема, когда в концентрат с водой добавляют не дрожжи, а сразу спирт. Полагаю, попался именно метанол», — утверждает организатор конференции производителей натуральных сидров Moscow Cider Days и амбассадор российского сидра Алина Локтева.
Такую же версию произошедшего высказали в блоге петербургского магазина «Вкус сидра».
Отравление некачественными алкогольными напитками — нередкое явление в России. Например, в январе прошлого года в Тюмени задержали десять человек, продававших метиловый спирт под видом водки «Родники Сибири».
По мнению генерального директора «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговского, есть несколько причин этого процесса. Он исключает, что отравления происходят преднамеренно. Так называемые «бутлегеры» при производстве алкоголя экономят не на материалах, а на неуплате акцизов, утверждает эксперт. При этом при производстве и продаже алкоголя «из-под полы» сложно отследить всю цепочку, поэтому «бутлегеры» могут по ошибке приобретать метиловый спирт вместо этилового — их очень сложно отличить по физическим свойствам, считает Черниговский.
Орский журналист Павел Лещенко же утверждает, что метиловый спирт начинают добавлять в напитки в попытке сэкономить на производстве.
«Если соблюдать пропорции, то все будет нормально — ну, будут люди чуть больше с похмелья болеть. Но жадность берет свое: метилового спирта начинают добавлять все больше», — считает он.