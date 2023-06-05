В Ульяновской и Самарской областях десятки людей отравились сидром

Почти 40 человек отравились сидром в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртской республике. На данных момент известно как минимум об 18 погибших. Силовикам удалось задержать одного подозреваемого, в Самарской и Ульяновской областях проходят масштабные проверки торговых точек. «Новая газета Европа» следит за происходящим.

Фото: МВД

Пострадавшие и погибшие

В Ульяновской области из-за отравления сидром пострадали 35 местных жителей, сообщил губернатор Алексей Русских. «25 — в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек — в Ульяновской областной клинической больнице, еще один — в ЦК МСЧ», — написал он. По данным издания «73онлайн», среди пострадавших — 16-летняя девушка-сирота. Утверждается, что она выпила сидр вместе со своей 25-летней сестрой, которая в результате отравления погибла. Информацию подтвердили в СК. Два человека отравились в Удмуртии — 34-летняя женщина и 20-летний мужчина, утверждают в Минздраве республики. Они находятся в критическом состоянии. Следователи Самарской области сообщили о гибели двух жительниц Новокуйбышевска из-за сидра. По данным источника портала 63.ru, на самом деле в регионе умерли шесть человек из-за отравления. Пострадавшие испытывают такие симптомы как тошнота, головокружение и головная боль, в некоторых случаях — ухудшение зрения, рассказали 63.ru родственники отравившихся и источники в медучреждении.

Реакция властей

По данным властей, причиной массового отравления стал суррогатный алкогольный напиток «Мистер сидр», который произвели в Самарской области. Сидр продавался на розлив, его привезли в Ульяновскую область в 30-литровых кегах. Глава региона попросил предпринимателей прекратить продавать подобную продукцию.

Фото: МВД

Следователи из Ульяновской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Утверждается, что был задержан подозреваемый. По данным следствия, он производил сидр в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял в другие населенные пункты Самарской и Ульяновской областей. Его имя не называется. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы

По данным Shot, был задержан предприниматель Анар Гусейнов, занимавшийся поставками «Мистера сидра» в Ульяновскую область.

Анар Гусейнов. Фото: Shot

RT со ссылкой на источники пишет, что Анар Гусейнов — и есть производитель сидра, которым отравились более двадцати человек. Полицейские из Ульяновской области изъяли 193 30-литровые кеги «Мистера лиса» из 23 торговых точек. В ходе проверки выяснилось, что во время последних закупок алкоголь сопровождался только товарно-транспортными накладными. Документов, подтверждающих качество товара, предоставлено не было. В данный момент продажа «Мистера сидра» полностью остановлена на территории Димитровграда. Информацию о проверке направили также в остальные органы внутренних дел Ульяновской области. Масштабную проверку торговых точек также проводят в Самарской области. Кроме того, на дорогах региона выставили патрули сотрудник ГИБДД, которые должны проверять машины на предмет контрафактного провоза «Мистера сидра». В результате им удалось остановить фуру, которая ехала на склад, чтобы забрать 810 литров запрещенного алкогольного напитка.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также поручила региональным управлениям выявить и изъять всю продукцию «Мистер сидр» по стране.

Причины