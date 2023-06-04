В Новосибирске загорелась кровля больницы. Более 100 человек эвакуировали

В Советском районе Новосибирска загорелась кровля Центральной клинической больницы. Об этом сообщили в местном главке МЧС.

Спасатели совместно с администрацией здания эвакуировали из него 130 человек, 100 из которых — пациенты. Информации о пострадавших пока не поступало.

К тушению привлечены более 100 человек личного состава и 33 единицы техники, на месте развернули штаб. К 13:18 по мск открытое горение на площади 1,8 тысяч квадратных метров удалось ликвидировать.