Московский метрополитен восстановил в должности 37 сотрудников, уволенных в 2021 году после слива базы сотрудников Навального

Московский метрополитен вернул на работу 37 сотрудников, которые были уволены в мае 2021 года из-за поддержки оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на председателя профсоюза работников метро Николая Гостева.

31 мая завершился последний процесс в этом деле — суд постановил вернуть на работу специалиста отдела реставрации Максима Яковлева.

Как сообщили в профсоюзе, всего за помощью обратились около 60 уволенных сотрудников метро. 42 из них решили судиться. В результате пять человек проиграли суд первой инстанции, нашли новую работу и не стали продолжать борьбу. В остальных 37 случаях суд встал на сторону работников.

По словам Гостева, пять решений из этих 37 еще не вступили в силу, так как проходят процедуру апелляции. При этом работников уже восстановили на работе — согласно российскому законодательству, восстановление исполняется немедленно, до завершения апелляции.

Кроме того, всем уволенным сотрудникам назначили компенсацию за простой и моральный вред. Первым, кто обращался в суд, были назначены суммы от 140 до 300 тысяч рублей, последним присудили больше 2,5 миллионов рублей.

В пресс-службе метрополитена прокомментировали «Коммерсанту», что все 37 сотрудников были уволены по трудовому законодательству, а статистика восстановлений не отличается от аналогичной за любой другой период.

В мае 2021 года независимый профсоюз ГУП «Московский метрополитен» сообщил о массовом увольнении сотрудников метро, чьи фамилии находились в утекшем в сеть списке сторонников Навального. Начальство принуждало их увольняться «одним днем» по соглашению сторон, в случае отказа сотрудникам «рисовали» прогулы и увольняли за них.