Умер бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, ставший прототипом героя фильма «1+1»

В Марокко в возрасте 72 лет скончался французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, ставший прототипом главного героя фильма «1+1». Об этом сообщили режиссеры картины Эрика Толедано и Оливье Накаша.

Информацию также подтвердил старший брат Поццо ди Борго, пишет Le Monde.

«Он изменил нашу жизнь и жизнь многих уязвимых и хрупких людей», — заявили режиссеры «1+1».

Актер Омар Си, сыгравший роль помощника бизнесмена, написал в инстаграме про Поццо ди Борго: «Навсегда в наших сердцах».

В 1993 году потомок корсиканской семьи, глава французского винодельческого дома Champagne Pommery Поццо ди Борго получил паралич нижних конечностей после аварии на параплане. Спустя несколько лет, после смерти своей жены, он нанял помощника алжирского происхождения Абделя Селлу, с которым подружился. Бизнесмен написал об этом автобиографическую книгу «Второе дыхание».

В 2003 году вышел документальный фильм о дружбе Поццо ди Борго и Селлу, а в 2011-м в кинотеатрах показали французскую комедийную драму «1+1» (фр. Intouchables — «Неприкасаемые»), в основу которой также легла история Поццо ди Борго.