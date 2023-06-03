Индонезия предложила свой план прекращения войны в Украине. Он включает проведение референдумов и размещение миротворцев ООН

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» план прекращения войны в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина ценит участие Индонезии в восстановлении мира, однако подчеркнул, что «между Украиной и РФ нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы».

«Прекращение огня, разведение сил на 15-километровое расстояние и создание демилитаризованной зоны тоже не сработают. Россия сейчас пытается всячески сорвать украинское контрнаступление. Остановка огня без вывода российских войск с территории Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, закрепиться на оккупированных территориях и накопить силы для новой волны агрессии», — ответил Николаенко.