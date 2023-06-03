Глава Днепропетровской области сообщил о повреждении жилого дома в результате взрыва

Двухэтажный жилой дом поврежден в результате взрыва, передает глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

Под завалами остаются люди.

«Предварительно есть шесть пострадавших, среди них — 6-летний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести. Вспыхнули два пожара, пожарные ликвидируют пламя. Изуродовано также спасательное подразделение. На месте работают все службы».

В конце мая четыре человека погибли из-за ракетного удара по медучреждению в Днепре. Среди жертв 56-летний врач, 64-летняя сотрудница больницы и 57-летний работник соседней ветклиники.

Вокруг места прилета были повреждены более 30 многоэтажек и более 20 частных домов, стадион, три школы и лицей, три детских сада.