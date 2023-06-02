В Москве арестовали на 15 суток экс-сотрудницу ФБК по статье о неповиновении сотруднику полиции

В Москве полицейские задержали бывшую сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Анну Богомолову по административной статье о неповиновении сотрудникам полиции. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на саму Богомолову.

По данным правозащитников, сначала сотрудники полиции пришли по месту прописки Богомоловой, но ее не было дома. После этого они пришли в соседний дом по месту ее фактического проживания. Полицейские попросили девушку выйти, сообщив, что «ее родственнице из квартиры по прописке стало плохо».

Силовики провели осмотр ее квартиры, а затем увезли Богомолову в отдел полиции по Рязанскому району. На нее составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП). Как утверждает МВД, девушка «отказалась предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие правовые основания проживания в данном адресе, а также проследовать в служебный автотранспорт».

В настоящее время Богомолова находится в Кузьминском районном суде. Ей грозит административный арест до 15 суток. Девушка отметила, что более двух лет никак не связана с ФБК и структурами Навального.