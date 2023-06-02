В чеченском изоляторе умер заключенный. Правозащитники считают, что с ним могли расправиться

28 мая в ИВС РОВД Старопромысловского района Грозного умер 40-летний Хаважи Магомадов, которого осудили на 25 лет в том числе по делу об убийстве сотрудников полиции (ст. 317 УК), сообщает «Гражданское содействие».
Адвокат узнал о смерти Магомадова только 30 мая. Причина его смерти неизвестна. В организации считают, что с заключенным могли расправиться.
За день до смерти заключенный участвовал в процедуре опознания в рамках другого уголовного дела — по версии следствия, в 2004 году Магомадов продал автомат жителю Грозного Геле Ганишашвили. В приговоре Ганишашвили было указано, что он сделал покупку у неустановленного лица, при этом только через 19 лет он заявил, что это был Магомадов.
После опознания заключенный сказал адвокату, что чувствует себя хорошо и принимает лекарства от туберкулеза. Он строил планы на дальнейшее отбывание в колонии и просил его перевести поближе к семье.
5 мая Магомадова, болеющего туберкулезом, перевезли из колонии в Кемеровской области в Чечню, чтобы его допросили в качестве свидетеля по новому делу. Беспокоясь за свою жизнь, заключенный написал заявление, в котором рассказал, что не собирается кончать жизнь самоубийством.
«Преступлений никаких я не совершал и если я себя оговорю, то это будет означать, что меня заставили признаться в этом с применением насилия и шантажа», — сказано в заявлении.
В 2012 году Хаважи Магомадова и его двоюродного брата Бислана приговорили к 25 годам колонии строгого режима. В числе других преступлений им вменяется в вину убийства полицейских, один из которых был сотрудником Старопромысловского РОВД Грозного.
Сотрудники Старопромысловского РОВД задержали Магомадовых в 2010 году. Как сообщили братья, они подверглись пыткам и истязаниям. У Хаважи была прострелена нога, а у Бислана был ампутирован на ноге палец из-за гангрены, начавшейся после пыток электрическим током. У обоих братьев были следы от ожогов.
После пыток Магомадовы подписали признательные показания в совершении 19 эпизодов тяжких преступлений.
28 мая в ИВС РОВД Старопромысловского района Грозного умер 40-летний Хаважи Магомадов, которого осудили на 25 лет в том числе по делу об убийстве сотрудников полиции (ст. 317 УК), сообщает «Гражданское содействие».
Адвокат узнал о смерти Магомадова только 30 мая. Причина его смерти неизвестна. В организации считают, что с заключенным могли расправиться.
За день до смерти заключенный участвовал в процедуре опознания в рамках другого уголовного дела — по версии следствия, в 2004 году Магомадов продал автомат жителю Грозного Геле Ганишашвили. В приговоре Ганишашвили было указано, что он сделал покупку у неустановленного лица, при этом только через 19 лет он заявил, что это был Магомадов.
После опознания заключенный сказал адвокату, что чувствует себя хорошо и принимает лекарства от туберкулеза. Он строил планы на дальнейшее отбывание в колонии и просил его перевести поближе к семье.
5 мая Магомадова, болеющего туберкулезом, перевезли из колонии в Кемеровской области в Чечню, чтобы его допросили в качестве свидетеля по новому делу. Беспокоясь за свою жизнь, заключенный написал заявление, в котором рассказал, что не собирается кончать жизнь самоубийством.
«Преступлений никаких я не совершал и если я себя оговорю, то это будет означать, что меня заставили признаться в этом с применением насилия и шантажа», — сказано в заявлении.
В 2012 году Хаважи Магомадова и его двоюродного брата Бислана приговорили к 25 годам колонии строгого режима. В числе других преступлений им вменяется в вину убийства полицейских, один из которых был сотрудником Старопромысловского РОВД Грозного.
Сотрудники Старопромысловского РОВД задержали Магомадовых в 2010 году. Как сообщили братья, они подверглись пыткам и истязаниям. У Хаважи была прострелена нога, а у Бислана был ампутирован на ноге палец из-за гангрены, начавшейся после пыток электрическим током. У обоих братьев были следы от ожогов.
После пыток Магомадовы подписали признательные показания в совершении 19 эпизодов тяжких преступлений.