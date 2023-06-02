В чеченском изоляторе умер заключенный. Правозащитники считают, что с ним могли расправиться

28 мая в ИВС РОВД Старопромысловского района Грозного умер 40-летний Хаважи Магомадов, которого осудили на 25 лет в том числе по делу об убийстве сотрудников полиции (ст. 317 УК), сообщает «Гражданское содействие».

Адвокат узнал о смерти Магомадова только 30 мая. Причина его смерти неизвестна. В организации считают, что с заключенным могли расправиться.

За день до смерти заключенный участвовал в процедуре опознания в рамках другого уголовного дела — по версии следствия, в 2004 году Магомадов продал автомат жителю Грозного Геле Ганишашвили. В приговоре Ганишашвили было указано, что он сделал покупку у неустановленного лица, при этом только через 19 лет он заявил, что это был Магомадов.

После опознания заключенный сказал адвокату, что чувствует себя хорошо и принимает лекарства от туберкулеза. Он строил планы на дальнейшее отбывание в колонии и просил его перевести поближе к семье.

5 мая Магомадова, болеющего туберкулезом, перевезли из колонии в Кемеровской области в Чечню, чтобы его допросили в качестве свидетеля по новому делу. Беспокоясь за свою жизнь, заключенный написал заявление, в котором рассказал, что не собирается кончать жизнь самоубийством.