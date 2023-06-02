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Что произошло за ночь 2 июня. Коротко
- Война России против Украины идет уже год и 98 дней. Власти Брянской области сообщили, что ВСУ обстреляли село Ломаковка. Пострадавших нет, но в результате атаки загорелся жилой дом. Также украинские беспилотники были замечены в Курской области, их сбила ПВО. Как пишут местные СМИ, один из дронов попал в пятиэтажку. Взрыв из-за падения беспилотника произошел в и Белгороде, пострадали два человека.
- Киев подвергся новой массированной воздушной атаке. Силы ПВО уничтожили более 30 воздушных целей, в том числе дроны и крылатые ракеты. Как отметили в администрации города, атаки продолжаются без перерыва шестой день подряд. В Дарницком районе Киева на дороге обнаружили «тлеющие обломки ракеты», в Подольском — загорелся травяной настил, сообщил мэр.
- Писателя Виктора Шендеровича не пустили в Грузию. По какой причине писателя не пустили в Грузию — неизвестно. Его посадили на обратный рейс в Израиль, откуда он прилетел. Он должен был выступить 2 июня в Тбилиси, а 4 июня в Батуми с концертом «Тексты и разговоры».
- Компания SpaceX получила контракт от Минобороны США на поставку терминалов Starlink в Украину. Также миллиардер Илон Маск подтвердил, что планирует переименовать принадлежащую ему соцсеть Twitter.
- Война России против Украины идет уже год и 98 дней. Власти Брянской области сообщили, что ВСУ обстреляли село Ломаковка. Пострадавших нет, но в результате атаки загорелся жилой дом. Также украинские беспилотники были замечены в Курской области, их сбила ПВО. Как пишут местные СМИ, один из дронов попал в пятиэтажку. Взрыв из-за падения беспилотника произошел в и Белгороде, пострадали два человека.
- Киев подвергся новой массированной воздушной атаке. Силы ПВО уничтожили более 30 воздушных целей, в том числе дроны и крылатые ракеты. Как отметили в администрации города, атаки продолжаются без перерыва шестой день подряд. В Дарницком районе Киева на дороге обнаружили «тлеющие обломки ракеты», в Подольском — загорелся травяной настил, сообщил мэр.
- Писателя Виктора Шендеровича не пустили в Грузию. По какой причине писателя не пустили в Грузию — неизвестно. Его посадили на обратный рейс в Израиль, откуда он прилетел. Он должен был выступить 2 июня в Тбилиси, а 4 июня в Батуми с концертом «Тексты и разговоры».
- Компания SpaceX получила контракт от Минобороны США на поставку терминалов Starlink в Украину. Также миллиардер Илон Маск подтвердил, что планирует переименовать принадлежащую ему соцсеть Twitter.
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