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ПодкастОбщество

«Везде есть зэк, который ходит от барака к бараку и рассказывает, почему не надо ходить на войну»

Гид по российской зоне от Ольги Романовой в подкасте «Поживем — увидим»

В России принято не зарекаться от тюрьмы. А в последние годы — тем более. Кроме того, за время правления Путина она сильно изменилась. Но как именно? Об этом в новом выпуске подкаста «Поживем — Увидим» мы поговорили с директором движения «Русь сидящая» Ольгой Романовой.

— Какие касты существуют в российской тюрьме?

— Как работают женские тюрьмы?

— И как правильно «заходить в хату»?

Смотрите в новом видео!

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В России принято не зарекаться от тюрьмы. А в последние годы — тем более. Кроме того, за время правления Путина она сильно изменилась. Но как именно? Об этом в новом выпуске подкаста «Поживем — Увидим» мы поговорили с директором движения «Русь сидящая» Ольгой Романовой.

— Какие касты существуют в российской тюрьме?

— Как работают женские тюрьмы?

— И как правильно «заходить в хату»?

Смотрите в новом видео!

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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