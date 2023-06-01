«Везде есть зэк, который ходит от барака к бараку и рассказывает, почему не надо ходить на войну»

В России принято не зарекаться от тюрьмы. А в последние годы — тем более. Кроме того, за время правления Путина она сильно изменилась. Но как именно? Об этом в новом выпуске подкаста «Поживем — Увидим» мы поговорили с директором движения «Русь сидящая» Ольгой Романовой.

— Какие касты существуют в российской тюрьме?

— Как работают женские тюрьмы?

— И как правильно «заходить в хату»?

Смотрите в новом видео!