«Везде есть зэк, который ходит от барака к бараку и рассказывает, почему не надо ходить на войну»

В России принято не зарекаться от тюрьмы. А в последние годы — тем более. Кроме того, за время правления Путина она сильно изменилась. Но как именно? Об этом в новом выпуске подкаста «Поживем — Увидим» мы поговорили с директором движения «Русь сидящая» Ольгой Романовой.
— Какие касты существуют в российской тюрьме?
— Как работают женские тюрьмы?
— И как правильно «заходить в хату»?
Смотрите в новом видео!
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В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
В России принято не зарекаться от тюрьмы. А в последние годы — тем более. Кроме того, за время правления Путина она сильно изменилась. Но как именно? Об этом в новом выпуске подкаста «Поживем — Увидим» мы поговорили с директором движения «Русь сидящая» Ольгой Романовой.
— Какие касты существуют в российской тюрьме?
— Как работают женские тюрьмы?
— И как правильно «заходить в хату»?
Смотрите в новом видео!
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.