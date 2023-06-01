Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдову. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию „Пэтриотов“. ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего», — написал украинский президент.

По словам Зеленского, он примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Во второй встрече Европейского политического сообщества принимают участие представители 47 государств, а также главы Евросовета, Европарламента и Еврокомиссии. Встреча проходит в городе Бульбоака в 45 километрах от Кишинева.

«Мы объединяем усилия, чтобы обсудить мир и безопасность, энергетическую устойчивость, меры по борьбе с изменением климата и укрепление связей между странами в Европе. Молдова использует эту возможность для укрепления безопасности, стабильности и процветания континента», — заявила президент Молдовы.