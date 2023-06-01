Екатеринбургский «Мемориал» оштрафовали на 300 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии из-за поста другой организации

Ленинский районный суд оштрафовал екатеринбургскую общественную организацию «Мемориал» на 300 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), сообщает It’s my city.

Поводом для административного дела стала публикация на сайте «Уральского Мемориала» с докладом об итогах года войны в Украине. Руководитель екатеринбургского «Мемориала» Алексей Мосин подчеркнул, что сайт «Уральского Мемориала» не связан с «Мемориалом» екатеринбургским.

В «Уральском Мемориале» отметили, что руководитель сайта Анатолий Свечников прислал в суд заявление, где сообщил, что является единственным владельцем сайта. Мосин, в свою очередь, заявил, что будет оспаривать решение суда.

Дело против екатеринбургского «Мемориала» возбудили после сообщения некой Анны Коробковой. Она написала Мосину и потребовала удалить материалы в течение недели. Тот объяснил, что никак не связан с сайтом — тогда Коробкова пожаловалась в полицию.

В конце апреля 2023 года в отношении Мосина составили два протокола о «дискредитации» российской армии. Его дело суд рассмотрит 19 июня.